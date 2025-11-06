Novo balanço aponta para 142 mortos após passagem de tufão pelas Filipinas

O Departamento Nacional de Defesa Civil das Filipinas confirmou 114 mortes, além de 28 vítimas mortais registadas pelas autoridades da província de Cebu, no centro do país, referiu a AFP.

O anterior balanço da proteção civil das Filipinas dava conta de 85 mortos e 75 desaparecidos.

Em Cebu, dezenas de pessoas ficaram presas nos telhados das habitações e pediram socorro enquanto a água subia rapidamente.

O Governo provincial declarou o estado de calamidade para permitir a mobilização urgente de fundos de emergência.

A província de Cebu, com 2,4 milhões de habitantes, ainda se recuperava de um sismo de magnitude 6,9 ocorrido em setembro, que causou 79 mortos.

A maioria das vítimas morreu afogada ou ao ser atingida por destroços, na sequência de inundações repentinas e aluimentos de terras causados pelo Kalmaegi, que também destruiu casas e arrastou veículos, disse na quarta-feira o responsável adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro.

Na passagem pelo centro das Filipinas, o Kalmaegi trouxe ventos de 130 quilómetros por hora (km/h) e rajadas de até 180 km/h.

O exército indicou que seis militares morreram quando um helicóptero da Força Aérea se despenhou na província de Agusan del Sur, durante uma missão de ajuda humanitária.

Mais de 387 mil pessoas foram retiradas das zonas de risco e cerca de 3.500 passageiros ficaram retidos em quase uma centena de portos devido à proibição de navegação.

As autoridades locais disseram que anos de exploração mineira e obras de drenagem deficientes agravaram o impacto das cheias.

Depois de atravessar o mar do Sul da China, a tempestade deverá atingir ainda hoje a costa do Vietname e causar chuva intensa no norte da Tailândia, indicaram os serviços meteorológicos da região.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres do país geralmente as mais afetadas.