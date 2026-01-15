Novo colapso de guindaste na Tailândia causa dois mortos e um ferido

"Duas pessoas morreram e uma ficou ferida", disse o polícia Saranyapong Aonsingh à agência de notícias EFE, acrescentando que os agentes de segurança estavam no local do acidente, onde estava a ser construído um viaduto.

De acordo com relatos dos serviços de resgate e bombeiros tailandeses na rede social Facebook, o guindaste colapsou por volta das 09:15 (02:15 em Lisboa), por razões ainda desconhecidas, num estaleiro de construção na autoestrada Rama II, na província de Samut Sakhon, nos arredores de Banguecoque, atingindo dois automóveis.

Este acidente aconteceu um dia depois de um outro guindaste ter caído sobre um comboio de passageiros, com 171 pessoas a bordo, no nordeste da Tailândia, causando pelo menos 32 mortos e mais de 50 feridos.

Em ambos os casos, os projectos estavam ligados à empresa local Italian-Thai Development, de acordo com o ministro dos Transportes tailandês, Phiphat Ratchakitprakarn, numa entrevista concedida hoje a uma televisão.

"Não sabemos exatamente o que aconteceu à empresa (...). Se a situação se mantiver, poderemos ter de anunciar uma paragem temporária de todas as suas operações em todo o país", acrescentou.

O acidente de quarta-feira aconteceu em obras que fazem parte de um vasto projeto de construção de comboios de alta velocidade na Tailândia, iniciado em 2017, com uma década de atraso.

O projeto de 5,4 mil milhões de dólares (4,64 mil milhões de euros) tem como objetivo ligar Banguecoque a Kunming, no sul da China, passando pelo Laos. O primeiro troço está previsto ser inaugurado em 2028 e o segundo em 2032.

A linha é apoiada pela China como parte da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, lançada para impulsionar o comércio na região, e envolve uma subsidiária do grupo estatal chinês China Railway Group.

A Italian-Thai Development e a empresa chinesa estavam também a construir o edifício que ruiu em Banguecoque durante um sismo com epicentro em Myanmar (antiga Birmânia), em março, que matou pelo menos 95 pessoas.

Os acidentes industriais, de construção e de transporte são relativamente frequentes na Tailândia devido à fiscalização, por vezes pouco rigorosa, das normas de segurança.

Em 2020, 18 pessoas morreram na Tailândia quando um comboio de mercadorias colidiu com um autocarro que transportava passageiros para uma cerimónia religiosa.

Oito pessoas morreram também em 2023, numa colisão entre um comboio de mercadorias e uma carrinha que atravessava uma ferrovia no leste do país.