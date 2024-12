Novo governo de Macau aposta em empreendedorismo e inovação para desenvolvimento

Sam Hou Fai indicou que a composição dos titulares dos principais cargos do sexto governo e do Procurador do Ministério Público reflete "um espírito de persistir no caminho certo e apostar na inovação", reafirmando que todos são "patrióticos e amam Macau".

Lembrou ainda a "experiência rica em gestão administrativa" de todos os 10 nomeados, destacando que estão "igualmente familiarizados com o funcionamento do governo, bem como com a opinião pública, o que é favorável para a transição e o desenvolvimento dos trabalhos" depois da posse.

A equipa do sexto governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) está formada para continuar "a promover trabalhos prioritários e relacionados com o desenvolvimento a longo prazo, tais como aperfeiçoar e elevar continuamente o bem-estar das pessoas, promover a diversificação adequada da economia, o desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada [em Hengqin], elevar a capacidade de governação e garantir a segurança nacional, entre outros", disse, em conferência de imprensa.

O Conselho de Estado da China nomeou, no sábado, o novo governo de Macau, indicando que as nomeações para "o sexto mandato do Governo da RAEM e o Procurador-Geral do Ministério Público", foram efetuadas em conformidade com a Lei Básica da RAEM da República Popular da China e "com base nas indigitações" de Sam Hou Fai, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Ex-presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai foi eleito em 13 de outubro.

Nascido em 1962 em Zhongshan, na vizinha província chinesa de Guangdong, o magistrado completou a licenciatura em Direito pela Universidade de Pequim, tendo frequentado posteriormente os cursos de Direito e de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

O mandato do atual Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, termina em 19 de dezembro e Sam Hou Fai e o novo governo são empossados a 20 de dezembro, dia em que se assinala o 25.º aniversário da constituição da RAEM, na sequência da transferência da administração de Portugal para a China.