Novo Presidente de Angola promete "aposta cada vez mais séria no setor social"

26 Set, 2017, 14:25 / atualizado em 26 Set, 2017, 14:57

Aquele que é agora o terceiro Chefe de Estado de Angola prometeu trabalhar pela melhoria das condições de vida naquele país africado, ao cabo de 38 anos de poder de José Eduardo dos Santos. No discurso como Presidente, João Lourenço assumiu como prioridade "tratar dos problemas da nação" com uma "governação inclusiva".



“Uma vez investido no meu cargo serei o Presidente de todos os angolanos e irei trabalhar na melhoria das condições de vida e bem-estar de todo o nosso povo. Para corresponder à expectativa criada em torno da minha eleição e à confiança renovada no MPLA, governarei usando todos os poderes eu a Constituição e a força dos votos dos cidadãos expressos nas urnas me conferem”.



Neste novo ciclo político que hoje se inicia, João Lourenço diz que a Constituição “será a bússola de orientação e as leis o nosso critério de decisão”.



Opção com países de língua portuguesa "sempre presente"

"Eleições ordeiras"



O novo Presidente diz ainda que a construção da democracia deve fazer-se todos os dias: “É um projeto de toda a sociedade. Vamos por isso construir alianças para trabalharmos em conjunto e podermos ultrapassar eventuais contradições e engrandecer o nosso país”.O novo Presidente assumiu o compromisso de executar todas as promessas eleitorais com políticas públicas que “vão ao encontro dos anseios dos cidadãos, com uma governação inclusiva que apele à participação de todos os angolanos, independentemente do seu local de nascimento, sexo, língua materna, religião, condição económica ou posição social”.Numa intervenção de quase uma hora, perante milhares de pessoas, João Lourenço nomeou ainda vários países com os quais Angola irá cooperar. Não referiu Portugal, mas deixou um recado sobre as relações entre os dois países.“Vamos conduzir uma política de aproximação aos países da comunidade económica dos estados da África Ocidental, com vista à troca de informações no domínio da segurança, para a prevenção e combate ao terrorismo".O Chefe de Estado disse que Angola deve manter o seu importante papel "de manutenção da paz na sua sub-região, atuando de forma firme nas organizações das quais faz parte pela sua importância histórica e pela necessidade de continuar a cultivar os laços forjados no período da conquista e consolidação das nossas independências. A nossa relação com os países africanos de língua oficial portuguesa vai estar sempre presente nas nossas opções".João Lourenço diz que vai trabalhar no sentido sentido de garantir uma maior presença de angolanos no sistema das Nações Unidas, na União Africana e nas organizações regionais, "o que pressupõe uma maior aposta na formação e acompanhamento de jovens angolanos para futuras campanhas diplomáticas".“Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América, República Popular da China, Federação Russa, República Federativa do Brasil, Índia, Japão, Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Coreia do Sul, e outros parceiros não menos importantes que respeitem a nossa soberania”, concluiu João Lourenço.João Lourenço diz que foi eleito democraticamente para um mandato de cinco anos como terceiro Presidente da República de Angola, “em eleições ordeiras, pacíficas e entusiásticas que tiveram o justo reconhecimento interno e internacional”.O novo Presidente da República de Angola começou por fazer uma saudação especial ao Presidente cessante José Eduardo dos Santos, no “longo e vitorioso caminho trilhado por Angola ao longo dos últimos 38 anos”.E acrescentou: “O Presidente José Eduardo dos Santos cumpriu a sua missão com um brio invulgar, com dedicação e com elevado espírito patriótico. Por essa razão, a sua figura simboliza a união da Unidade Nacional, da paz, da dignificação dos angolanos, no plano interno e internacional”.João Lourenço referiu ainda que, além da cor política ou das opções ideológicas de cada um, “o interesse nacional tem de estar acima dos interesses particulares ou de grupo para que prevaleça a defesa do bem comum”.O novo Chefe de Estado angolano fez questão de salientar que o mais importante continua a ser resolver os problemas do povo e que isso “não se faz apenas com palavras mas sim com políticas públicas que respondam o melhor possível aos anseios e expectativas dos cidadãos, que implique uma aposta cada vez mais séria no setor social”.