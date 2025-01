Novo secretário de Estado. Rubio promete "apoio inabalável" da Administração Trump a Israel

Rubio falou pela primeira vez com Netanyahu desde que a Administração Trump tomou posse para "sublinhar que o apoio contínuo e inabalável dos Estados Unidos a Israel é uma prioridade máxima para o presidente" eleito, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, num comunicado.

O chefe da diplomacia “também comunicou [a Netanyahu] que está ansioso para abordar as ameaças representadas pelo Irão e procurar oportunidades de paz", acrescentou o Departamento de Estado.

Foram libertadas três reféns israelitas em troca da libertação de 90 detidos palestinianos que estavam mantidos em prisões em Israel.

O acordo de várias etapas foi delineado em maio por Joe Biden, o antecessor de Trump, e foi finalmente concluído através de esforços conjuntos das equipas diplomáticas de ambas as administrações. No entanto, Trump tem tentado reclamar os louros do cessar-fogo em Gaza, afirmando que foi alcançado graças à sua equipa.Trump e Biden foram ambos apoiantes de Israel durante as suas guerras em Gaza e no Líbano. No entanto, o republicano promete ser mais enfático no apoio ao Estado hebraico.

Israel lança operação "muro de ferro” na Cisjordânia

Em 2020, durante seu primeiro mandato, Trump propôs um "acordo do século" para o conflito israelo-palestiniano que previa a anexação de partes da Cisjordânia por Israel, mas isso nunca se concretizou. O seu regresso à Casa Branca reavivou, no entanto, o debate em Israel sobre esta questão altamente sensível.

De acordo com as últimas informações, o ataque de terça-feira provocou dez mortos e 35 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano.

O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, justificou a operação no campo de refugiados de Jenin como uma "mudança na abordagem de segurança" do exército na Cisjordânia. "Atacaremos decisivamente os tentáculos do polvo até que sejam cortados", disse.Benjamin Netanyahu, por sua vez, colocou a operação dentro de uma estratégia mais ampla que visa o Irão, "para onde quer que ele envie as suas armas”.Israel adianta que a operação poderá durar vários dias e que o acordo de cessar-fogo em Gaza não é extensível a territórios ocupados como a Cisjordânia.c/agências