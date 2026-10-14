Novos ataques a infraestruturas ucranianas. Zelensky acusa Moscovo de menosprezar Washington

Novos ataques a infraestruturas ucranianas. Zelensky acusa Moscovo de menosprezar Washington

Ataques russos em massa deixaram esta quarta-feira 600 mil pessoas sem eletricidade na Ucrânia, refletindo um "desprezo ostensivo" de Moscovo em relação aos Estados Unidos, que tinham falado num "cessar-fogo energético", afirmou Volodymyr Zelensky.

Cristina Sambado - RTP / Adicionar como fonte informativa
Valentyn Ogirenko- Reuters

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O chefe de Estado ucraniano denunciou na rede social X "uma operação de ataques direcionados com mísseis balísticos russos visando especificamente a infraestrutura energética — a mesma infraestrutura abrangida pelo cessar-fogo anunciado pelo presidente norte-americano".


"O ataque foi totalmente deliberado e de escala ostensiva; a Rússia nunca tinha demonstrado tamanho desrespeito pelos Estados Unidos. A Rússia não considera contundentes as declarações do presidente norte-americano", acrescentou.As defesas aéreas ucranianas abateram quatro dos 39 mísseis lançados pela Rússia durante a noite, informou a Força Aérea de Kiev na quarta-feira, acrescentado que um grande número de mísseis balísticos visou infraestruturas energéticas.

Já na noite de terça-feira, uma central elétrica em Kiev foi atingida por um míssil russo sem que a Ucrânia tivesse recebido qualquer alerta prévio dos seus aliados ocidentais sobre o ataque, acrescentou o Presidente Volodymyr Zelensky.

"Ataque russo com míssil balístico contra Kiev. Mais uma vez, nenhum aviso prévio dos nossos parceiros. O alvo principal era uma infraestrutura energética, mais precisamente a central térmica número 4. Infelizmente, foi atingida", lamentou.

Na noite de terça para quarta-feira, três pessoas morreram na capital, outras duas na região central de Dnipropetrovsk e um residente foi morto na região de Zaporizhzhia, no sudeste do país, segundo dados das autoridades regionais. 

A Ucrânia depende de informações de inteligência militar ocidental, especialmente dos EUA, para detetar ataques russos e atingir alvos. O recente retomar das tensões entre Zelensky e o seu homólogo Donald Trump gera receio em Kiev de um enfraquecimento deste apoio crucial.

"Os nossos sistemas só detetaram estes mísseis quando já estavam praticamente a chegar a Kiev", continuou Zelensky, descrevendo a central atingida como uma "instalação energética fundamental para Kiev".

"Não só eles [os russos] destroem a nossa infraestrutura energética, como a Ucrânia nem sequer recebe alertas prévios sobre os lançamentos de mísseis balísticos", lamentou o líder ucraniano. Starlink restringiu operações na Ucrânia durante a noite
O funcionamento de alguns terminais Starlink parece ter sido restringido durante a noite, declarou esta quarta-feira um conselheiro tecnológico do presidente ucraniano, depois de Donald Trump ter apelado a uma pausa nos ataques contra as infraestruturas energéticas."Esta noite, a SpaceX impôs uma limitação de velocidade para os terminais Starlink em movimento", informou Sergiy Beskrestnov.

Segundo o conselheiro tecnológico de Zelensky, "as nossas forças de defesa não foram avisadas desta restrição, o que resultou na interrupção de várias missões. Evidentemente, esta medida não pode ser uma coincidência e está ligada à situação política atual". Moscovo confirma ataque
O Ministério russo da Defesa informou esta quarta-feira que as suas forças atingiram sete instalações de infraestruturas energéticas ucranianas e um centro de dados num ataque em grande escala durante a noite, que, segundo o organismo, visava instalações que beneficiavam as forças armadas da Ucrânia.

Segundo o Kremlin, as forças atingiram duas centrais de cogeração (calor e eletricidade) em Kiev, outra central do mesmo tipo na área metropolitana da capital ucraniana, bem como uma central termoelétrica e uma subestação de energia; foram também atingidas uma central de cogeração em Kharkiv e uma central termoelétrica que, segundo o ministério, abastecia as forças armadas ucranianas no sudeste da região de Kharkiv.

O ministério informou ainda ter atingido um centro de dados em Kiev, utilizado, para recolher informações de inteligência sobre as forças armadas da Rússia.

Moscovo declarou que o ataque foi realizado com mísseis lançados a partir do solo e drones de ataque de longo alcance.
Rússia diz ter abatido 902 drones ucranianos durante a noite

A Rússia anunciou, na quarta-feira, ter abatido 902 drones ucranianos durante a noite, sendo que 180 foram neutralizados perto de Moscovo.

"Durante a noite passada (...), os sistemas de defesa aérea destruíram 902 drones ucranianos" sobre cerca de vinte regiões russas e a Crimeia anexada, informou o Ministério da Defesa da Federação Russa em comunicado.
Segundo o presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, "180 drones foram destruídos quando se aproximavam da capital”.

Este número drones, divulgado por Sobyanin no Telegram, é um dos maiores já registados em ataques contra Moscovo nas últimas semanas.

Os ataques afetaram significativamente o funcionamento dos aeroportos de Moscovo; as operações no aeroporto de Vnukovo foram suspensas por mais de oito horas, segundo as autoridades aeroportuárias.

c/ agências

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