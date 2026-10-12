Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataques russos. Apagões na Ucrânia após anúncio de "cessar-fogo energético" de Trump
Apesar do anúncio do presidente dos Estados Unidos, na Ucrânia a semana amanhece com relatos de falhas de energia, após ataques da Rússia. Donald Trump tem pressionado Kiev para parar os ataques a infraestruturas petrolíferas russas. O objetivo é que Moscovo cumpra um acordo recentemente assinado para fornecer gasóleo aos EUA e ao mercado global.
O fornecimento de eletricidade foi interrompido durante a noite no leste ucraniano. Os meios de comunicação social estatais ucranianos dão conta de um ataque russo que afetou uma infraestrutura energética. O resultado foram vários apagões na cidade de Izyum, localizada a sudeste de Kharkiv. Um míssil atingiu uma zona residencial, uma pessoa ficou ferida, e 15 casas e um prédio de apartamentos sofreram danos.
Do lado russo, é o silêncio que prevalece no caso da pseudo-trégua energética. Até agora a Rússia só tem divulgado detalhes de vários ataques ucranianos no domingo.
As linhas de alta tensão foram danificadas no ataque, o que provocou cortes de luz em várias ruas e interrompeu a ligação à Internet.
O ataque de Moscovo surge após Trump ter anunciado, no domingo, que a Rússia e a Ucrânia tinham acordado uma "trégua energética".
Foi com surpresa que o presidente ucraniano reagiu ao anúncio, mas assegurou o apoio de Kiev se Moscovo fizesse o mesmo.
No entanto, pouco depois e durante a noite, Zelensky acusou a Rússia de atacar instalações energéticas ucranianas.