Ataques russos. Apagões na Ucrânia após anúncio de "cessar-fogo energético" de Trump

O resultado foram vários apagões na cidade de Izyum, localizada a sudeste de Kharkiv. Um míssil atingiu uma zona residencial, uma pessoa ficou ferida, e 15 casas e um prédio de apartamentos sofreram danos.

As linhas de alta tensão foram danificadas no ataque, o que provocou cortes de luz em várias ruas e interrompeu a ligação à Internet.





O ataque de Moscovo surge após Trump ter anunciado, no domingo, que a Rússia e a Ucrânia tinham acordado uma "trégua energética".





Foi com surpresa que o presidente ucraniano reagiu ao anúncio, mas assegurou o apoio de Kiev se Moscovo fizesse o mesmo.





No entanto, pouco depois e durante a noite, Zelensky acusou a Rússia de atacar instalações energéticas ucranianas.





O fornecimento de eletricidade foidurante a noite no leste ucraniano. Os meios de comunicação social estatais ucranianos dão conta de um ataque russo que afetou uma infraestrutura energética.Do lado russo, é oque prevalece no caso da pseudo-trégua energética. Até agora a Rússiade vários ataques ucranianos no domingo.