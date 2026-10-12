Kallas defende a continuação de sanções mais duras à Rússia





À chegada para a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Kallas aplaudiu a disponibilidade da Ucrânia para um cessar-fogo energético, mas afirmou também que ainda não viu a mesma vontade do lado da Rússia.A alta representante europeia para os Negócios Estrangeiros diz ainda que as sanções aplicadas à Rússia seriam mais eficazes se os Estados Unidos estivessem alinhados com a Europa.A concretizar-se este pacote de sanções da União Europeia, será o maior de sempre contra a Rússia.Os ministros dos negócios estrangeiros dos 27 vão reunir-se no Luxemburgo para o aprovar. As novas medidas devem atingir cerca de 1.600 pessoas e entidades ligadas à industrial militar russa.