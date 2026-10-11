Zelensky acusa Rússia de ataque após anúncio surpresa de Trump de "trégua energética"

"Os russos atingiram uma central elétrica em Kiev [...], mais tarde houve ataques contra infraestruturas energéticas na região de Kharkiv. E tudo isto aconteceu depois de o Presidente dos Estados Unidos ter feito a sua declaração sobre um cessar-fogo energético", afirmou Zelensky numa mensagem publicada no Facebook e citada pela agência de notícias Agence France-Presse.

A declaração de Zelensky surge após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que hoje já veio apoiar a Ucrânia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje na sua rede social Truth Social que a Rússia e a Ucrânia tinham acordado um "cessar-fogo energético" com efeito imediato, sem divulgar pormenores sobre os termos do entendimento.

A declaração apanhou Kiev de surpresa, tendo Zelensky dito que o anúncio foi "uma novidade" para si e sublinhando, no entanto, que a Ucrânia apoiará uma trégua caso Moscovo também concorde em suspender os ataques contra o setor energético ucraniano.

O anúncio surge num momento de forte tensão entre Trump e Zelensky, já que no sábado o Presidente norte-americano criticou os ataques ucranianos a refinarias russas, e chegou a sugerir que a Ucrânia deveria escolher uma nova liderança para negociar o fim da guerra.

Em resposta, Zelensky disse que Kiev está disponível para interromper os ataques a infraestruturas energéticas russas, desde que Moscovo faça o mesmo.

A Ucrânia tem vindo a defender uma trégua limitada ao setor energético antes do inverno, argumentando que os bombardeamentos russos contra a rede elétrica ameaçam o fornecimento de eletricidade, aquecimento e água a milhões de pessoas.

c/Lusa