Novos protestos em Madrid contra amnistia a separatistas catalães

A imprensa espanhola avança que quatro jornalistas ficaram feridos enquanto faziam a cobertura da manifestação.



Terão sido agredidos por um grupo de jovens, que os acusa de manipular a informação.



Na origem dos protestos, que tiveram início na passada sexta-feira, está a promessa de uma amnistia aos separatistas catalães, negociada no âmbito da formação do novo Governo.



Na noite passada, centenas de pessoas envolveram-se em confrontos violentos com a polícia, quando tentavam ultrapassar o cordão que cercava a sede do partido de Pedro Sánchez.