Nuclear. EUA preparados para destruir tropas e equipamentos russos na Ucrânia

Um antigo diretor da CIA avisa que os Estados Unidos estão prontos a destruir todas as tropas e equipamentos militares russos na Ucrânia, incluindo os navios no Mar Negro, se Moscovo usar armas nucleares. No dia em que o Parlamento russo aprovou a anexação de quatro regiões russas, o porta-voz do Kremlin responde que a Rússia prefere uma abordagem sem emoções.