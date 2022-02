Nuclear. Negociações sobre acordo iraniano retomadas esta semana, assegura UE

"A oitava ronda de conversações deve reiniciar-se esta semana. Faremos o necessário anúncio quando for apropriado", indicou o porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stano, durante a conferência de imprensa diária.

O porta-voz explicou que na semana passada os participantes "efetuaram uma breve pausa" para "regressarem às suas capitais para importantes consultas e instruções políticas cruciais".

Stano recordou que esta oitava ronda se iniciou em Viena em 27 de dezembro com "reuniões diárias em diversos formatos", a nível bilateral, multilateral, de peritos, grupos de trabalho ou diretores políticos.

"Quando este trabalho estiver concluído e for alcançado um acordo em todos os assuntos em discussão, será convocada uma comissão conjunta e de seguida uma comissão conjunta a nível ministerial", assinalou o porta-voz.

Em 28 de janeiro, os participantes nas negociações decidiram efetuar uma pausa para consultas, com o objetivo de reiniciar os trabalhos esta semana.

Os encontros contam com representantes de Alemanha, China, França, Irão, Reino Unido e Rússia, os países que permanecem no acordo de 2015, após os Estados Unidos terem abandonado a mesa das negociações em 2018 durante a presidência de Donald Trump.

Os EUA participam de forma indireta e o atual Presidente, Joe Biden, já indicou a disponibilidade para regressar ao acordo, no qual o Irão se deverá comprometer a não produzir a arma atómica.

Um ano após a decisão de Trump de abandonar o acordo e impor novas e pesadas sanções ao Irão, Teerão decidiu ultrapassar os limites impostos ao seu programa atómico e chegou a enriquecer urânio a níveis próximos do necessário para ser utilizado numa arma nuclear.

Em finais de dezembro, Enrique Mora, o chefe das negociações de Viena, advertiu que estava a esgotar-se o tempo para alcançar um acordo e referiu-se a um prazo "de semanas e não meses" para concluir o pacto nuclear.

As negociações possuem duas vertentes relacionadas entre si - o levantamento as sanções a Teerão e o regresso do programa nuclear iraniano aos limites do acordo de 2015.