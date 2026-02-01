Número de mortos em incêndio de há um mês na Suíça sobe para 41

"Um cidadão suíço de 18 anos morreu num hospital de Zurique em 31 de janeiro", indicou a procuradora cantonal de Valais num comunicado à AFP, exatamente um mês depois da tragédia.

O número de mortos no incêndio do bar `Le Constellation` é agora 41 acrescentou a procuradoria, a que se somaram 116 feridos.

Dezenas de feridos, muitos deles em estado grave, permaneciam esta semana hospitalizados na Suíça, bem como em França, Alemanha, Itália e Bélgica.

Entre os 41 mortos, com idades entre os 14 e os 39 anos, encontravam-se 23 cidadãos suíços e 18 estrangeiros, entre os quis uma portuguesa.

O incêndio no bar Constellation, que atingiu sobretudo adolescentes e jovens adultos, foi provocado, segundo a investigação, por faíscas de velas de fonte que incendiaram a espuma de isolamento acústico no teto da cave do estabelecimento.

A investigação procura apurar as circunstâncias exatas do incêndio, se os proprietários cumpriram as normas de segurança e as várias responsabilidades envolvidas.

O casal francês proprietário do bar está a ser investigado por "homicídio negligente, ofensa à integridade física negligente e incêndio criminos".

A investigação criminal também teve como alvo dois funcionários de segurança do município de Crans-Montana desde quarta-feira.

A autarquia admitiu não ter realizado inspeções de segurança e de incêndio no estabelecimento desde 2019, apesar de obrigatórias anualmente.

Este fim de semana, a sofisticada estância nos Alpes recebeu a última corrida da Taça do Mundo de esqui antes dos Jogos Olímpicos de Inverno.

No local da competição, o habitual ambiente festivo deu lugar à tristeza e às homenagens um mês após o incêndio no bar Constellation.

Na zona de chegada, os tradicionais `banners` publicitários foram substituídos por uma mensagem a preto e branco: "Os nossos pensamentos estão convosco", em quatro línguas (italiano, francês, alemão e inglês), descreveu a agência France Presse, dando conta também de várias homenagens dos atletas participantes.