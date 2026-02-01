Em direto
Número de mortos em incêndio de há um mês na Suíça sobe para 41

Um jovem suíço de 18 anos morreu hoje na sequência dos seus ferimentos, elevando para 41 o número de mortos no incêndio da véspera de Ano Novo num bar da cidade suíça de Crans-Montana, anunciaram as autoridades judiciais locais.

"Um cidadão suíço de 18 anos morreu num hospital de Zurique em 31 de janeiro", indicou a procuradora cantonal de Valais num comunicado à AFP, exatamente um mês depois da tragédia.

O número de mortos no incêndio do bar `Le Constellation` é agora 41 acrescentou a procuradoria, a que se somaram 116 feridos.

Dezenas de feridos, muitos deles em estado grave, permaneciam esta semana hospitalizados na Suíça, bem como em França, Alemanha, Itália e Bélgica.

Entre os 41 mortos, com idades entre os 14 e os 39 anos, encontravam-se 23 cidadãos suíços e 18 estrangeiros, entre os quis uma portuguesa.

O incêndio no bar Constellation, que atingiu sobretudo adolescentes e jovens adultos, foi provocado, segundo a investigação, por faíscas de velas de fonte que incendiaram a espuma de isolamento acústico no teto da cave do estabelecimento.

A investigação procura apurar as circunstâncias exatas do incêndio, se os proprietários cumpriram as normas de segurança e as várias responsabilidades envolvidas.

O casal francês proprietário do bar está a ser investigado por "homicídio negligente, ofensa à integridade física negligente e incêndio criminos".

A investigação criminal também teve como alvo dois funcionários de segurança do município de Crans-Montana desde quarta-feira.

A autarquia admitiu não ter realizado inspeções de segurança e de incêndio no estabelecimento desde 2019, apesar de obrigatórias anualmente.

Este fim de semana, a sofisticada estância nos Alpes recebeu a última corrida da Taça do Mundo de esqui antes dos Jogos Olímpicos de Inverno.

No local da competição, o habitual ambiente festivo deu lugar à tristeza e às homenagens um mês após o incêndio no bar Constellation.

Na zona de chegada, os tradicionais `banners` publicitários foram substituídos por uma mensagem a preto e branco: "Os nossos pensamentos estão convosco", em quatro línguas (italiano, francês, alemão e inglês), descreveu a agência France Presse, dando conta também de várias homenagens dos atletas participantes.

