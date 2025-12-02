Número de mortos na Indonésia devido a inundações sobe para 631

Além disso, 472 pessoas continuam desaparecidas e 2.600 ficaram feridas em três províncias da ilha de Sumatra, que tem uma população de mais de 20 milhões, acrescentou a agência.

De acordo com a agência, mais de 3,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações e um milhão foram retiradas das suas habitações para abrigos temporários.

Mais de 1.200 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terras que atingiram na semana passada a Indonésia, Sri Lanka e Tailândia, e centenas de pessoas continuam desaparecidas.

Na Indonésia, a prioridade imediata é levar ajuda e alimentos a áreas completamente isoladas e, por vezes, apenas acessíveis por via aérea ou marítima.

O Presidente indonésio, Prabowo Subianto, prometeu na segunda-feira reconstruir as infraestruturas destruídas durante uma visita às áreas afetadas, com estradas danificadas e linhas de comunicação interrompidas.

"Precisamos de enfrentar as mudanças climáticas de forma eficaz", disse Prabowo aos jornalistas, lembrando que os governos locais "devem assumir um papel significativo na proteção do ambiente e na preparação para as condições meteorológicas".

O relatório da agência de gestão de desastres indica ainda que quase nove mil casas foram danificadas, incluindo cerca de 3.500 completamente destruídas, assim como pelo menos 322 escolas e 277 pontes.

Os prejuízos nas áreas devastadas foram estimados em quatro mil milhões de dólares (3,45 mil milhões de euros) até segunda-feira, quando as águas das cheias, ligadas às chuvas torrenciais das monções e a um ciclone tropical atípico que atingiu a Indonésia, começaram a recuar em algumas zonas.

As autoridades do Sri Lanka afirmaram que as equipas de resgate estavam à procura de 352 pessoas desaparecidas, com 390 vítimas mortais já confirmadas.

Cerca de 218 mil pessoas encontram-se em abrigos temporários após terem sido atingidas pelas chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra, principalmente na região montanhosa central, onde se cultiva chá.

Na Tailândia, onde pelo menos 176 pessoas morreram, os primeiros pagamentos de indemnização estavam previstos para segunda-feira, começando com 239 milhões de baht (6,43 milhões de euros) para 26 mil pessoas, disse o porta-voz do Governo, Siripong Angkasakulkiat.