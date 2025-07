Número de mortos nas cheias do Texas aumenta para 69

As autoridades disseram no sábado que mais de 850 pessoas foram resgatadas, incluindo algumas agarradas a árvores, depois de uma tempestade repentina ter despejado até 38 centímetros de chuva na região. A tempestade fez com que as águas do rio subissem oito metros em apenas 45 minutos antes do amanhecer.

Trump assina declaração de desastre

“Estamos atualmente a mobilizar recursos federais de gestão de emergências para os primeiros socorristas do Texas e trabalharemos em estreita colaboração com as autoridades estaduais e locais para garantir que o povo do Texas receba o apoio necessário enquanto os esforços de busca continuam e a reconstrução começa”, disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em comunicado.







O número de mortos das inundações do Texas continua a aumentar e está neste momento em 69.Há ainda vários desaparecidos, mas as autoridades não conseguem avançar com um número.O governador do Texas, Greg Abbott, disse no sábado à noite que o acampamento foi "terrivelmente devastado" pelas inundações do rio Guadalupe, “de uma forma nunca antes vista em qualquer desastre natural”."Não vamos parar até encontrarmos todas as meninas que estavam nessas tendas", disse Abbott nas redes sociais.Para além disso, Donald Trump também declarou as inundações no Texas como um grande desastre sob a Lei Stafford."Autorizei o auxílio federal e a assistência à recuperação na área afetada", lê-se numa carta assinada e publicada nas redes sociais por Trump ao governador do Texas, Greg Abbott. "Assistência individual e assistência pública serão fornecidas”, acrescenta."São possíveis volumes adicionais de chuva de 6 a 10 centímetros”, alerta o Serviço Meteorológico.