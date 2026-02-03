Número de mortos no colapso de ponte no leste da China sobe para cinco

De acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, a infraestrutura situava-se na vila de Xiangshui, a norte do município, e o acidente ocorreu na segunda-feira, por volta das 17:46 (09:46 em Lisboa), segundo fontes do Governo local.

As equipas de emergência lançaram de imediato uma operação de resgate, tendo socorrido várias pessoas que caíram à água. Inicialmente, foi reportada a morte de duas pessoas e o desaparecimento de outras três, cujos corpos acabaram por ser encontrados, elevando o balanço para cinco vítimas mortais.

As autoridades não avançaram ainda detalhes sobre o número total de trabalhadores envolvidos ou a causa do colapso.

O incidente junta-se a outros episódios recentes de falhas em infraestruturas no país asiático. Em julho de 2024, o colapso parcial de uma ponte rodoviária na província central de Shaanxi, provocado pela súbita subida do nível de um rio, causou 38 mortos e 24 desaparecidos.

No verão de 2023, chuvas torrenciais e inundações associadas ao tufão Doksuri levaram ao colapso de parte de uma ponte na província de Heilongjiang, no nordeste da China, provocando a queda à água de vários veículos.