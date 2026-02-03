Número de mortos no colapso de ponte no leste da China sobe para cinco
O número de mortos devido ao colapso de uma ponte em construção na cidade de Yancheng, na província de Jiangsu, no leste da China, subiu para cinco, informaram hoje as autoridades locais.
De acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, a infraestrutura situava-se na vila de Xiangshui, a norte do município, e o acidente ocorreu na segunda-feira, por volta das 17:46 (09:46 em Lisboa), segundo fontes do Governo local.
As equipas de emergência lançaram de imediato uma operação de resgate, tendo socorrido várias pessoas que caíram à água. Inicialmente, foi reportada a morte de duas pessoas e o desaparecimento de outras três, cujos corpos acabaram por ser encontrados, elevando o balanço para cinco vítimas mortais.
As autoridades não avançaram ainda detalhes sobre o número total de trabalhadores envolvidos ou a causa do colapso.
O incidente junta-se a outros episódios recentes de falhas em infraestruturas no país asiático. Em julho de 2024, o colapso parcial de uma ponte rodoviária na província central de Shaanxi, provocado pela súbita subida do nível de um rio, causou 38 mortos e 24 desaparecidos.
No verão de 2023, chuvas torrenciais e inundações associadas ao tufão Doksuri levaram ao colapso de parte de uma ponte na província de Heilongjiang, no nordeste da China, provocando a queda à água de vários veículos.