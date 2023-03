Número de ogivas nucleares aumenta em todo o mundo

De acordo com o relatório publicado, as nove potências nucleares, oficiais e não oficiais, detinham, em 2022, 9440 ogivais operacionais; estima-se que no início deste ano, fossem já 9576, mais 136, com um poder destrutivo equivalente a 135 mil bombas de Hiroshima.





"Este aumento é preocupante e mantém uma tendência que começou em 2017", disse Grethe Lauglo Ostern, uma das responsáveis pelo relatório. O número total de armas nucleares em todo o mundo vai voltar a aumentar em breve, pela primeira vez desde a Guerra Fria", adverte Lauglo Østern, editor do relatório.



Paralelamente o número total de armas nucleares, que também inclui as não operacionais, continua a diminuir. Em 2022, o número de armas nucleares diminuiu de 12.705 para 12.512, devido ao desmantelamento de ogivas antigas na Rússia e nos Estados Unidos da América.



Entre as nove potências nucleares mundiais encontram-se dois países europeus, França e Reino Unido. O grupo é completado por EUA, Rússia, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, além de Israel que possui armamento nuclear mas não está incluído na lista oficial.







c/agências