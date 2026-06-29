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Número de portugueses e lusodescendentes desaparecidos na Venezuela sobe para 89
Para além dos 89 desaparecidos, estão até agora confirmadas 53 vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes, entre as quais oito crianças.
O número de cidadãos portugueses ou lusodescendentes desaparecidos ou incontactáveis na Venezuela devido aos sismos de quarta-feira aumentou para 89, segundo os dados mais recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
São 52 homens e 37 mulheres desaparecidos, para além das 53 vítimas mortais já confirmadas.
Os sismos registados na Venezuela a 24 de junho causaram pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. A ONU estima que haja mais de 50 mil pessoas desaparecidas.
Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.
c/ Lusa