Número de vítimas de ataques israelitas em Gaza continua a aumentar

Continua a aumentar o número de vítimas no território palestiniano da Faixa de Gaza. As últimas informações apontam para as mortes de mais 19 pessoas e dezenas de feridos, em vários ataques israelitas ocorridos durante a noite.

A organização Defesa Civil de Gaza garante que a maioria das vítimas eram crianças.



O território vive um cenário de catástrofe humanitária, com a ameaça de morte devido à falta de alimentos.



Nas últimas horas, os Emirados Árabes Unidos anunciaram ter chegado a acordo com Israel para permitir a entrega de ajuda humanitária urgente na Faixa de Gaza - a partir do Golfo Pérsico para o enclave palestiniano.



Há mais de dois meses que Gaza enfrenta um bloqueio à entrada de ajuda humanitária. Bruxelas vai rever as relações comerciais com Israel, em resposta.