EM DIRETO
Acompanhe em direto as comemorações dos 115 anos da implantação da República

Nuno Melo diz não se sentir intimidado pelos manifestantes pró-Palestina

por Antena 1

Nuno Melo diz que não se sente intimidado pelos manifestantes pró palestina que se barricaram na estação de comboios do Rossio, em Lisboa.

VER MAIS
O presidente do CDS-PP e também ministro da Defesa Nuno Melo considera esses protestos violam a democracia e a liberdade.

Alguns manifestantes que participavam na marcha em Lisboa, em solidariedade e apoio à flotilha humanitária que se dirigia a Gaza, deslocaram-se até à estação de comboios do Rossio. A brigada de Intervenção da PSP dirigiu-se para o local para evitar a ocupação das linhas de comboio.

Um manifestante ficou ferido, com queimaduras, durante o protesto desta tarde que se deslocou para a estação do Rossio, em Lisboa. Terá sido eletrocutado depois de tentar subir para uma carruagem de comboios.

O movimento formou-se depois de uma marcha organizada pelo Grupo de Apoio à Flotilha, que assegurou à RTP que não foi da responsabilidade da organização do protesto.
O incidente, segundo apurou a RTP, teve origem numa ação isolada. Dois jovens terão subido para cima de um comboio, tendo uma delas mexido num cabo de alta tensão, o que provocou uma pequena explosão.

O jovem terá ficado queimado sobretudo na zona do peito e foi transportado para o Hospital de São José.
Os manifestantes gritavam "Free, free Palestine, stop the genocide" em frente aos portões de acesso aos comboios do Terminal do Rossio, em Lisboa.


c/Lusa

Artigos Relacionados

PUB
PUB