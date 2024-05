Nuno Rebelo de Sousa deixou a presidência da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo

Segundo informações divulgadas no perfil da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo na plataforma Linkedin, a presidência da instituição passou a ser ocupado por Karene Vilela, que assumiu a função em 25 de abril, tornando-se assim a primeira mulher presidente da instituição.

Karene Vilela já vinha atuando como vice-presidente e como presidente do Comité da Mulher Empreendedora e Cultura, realizando diversas ações e eventos de sucesso.

A instituição também informou que Karene Vilela é sommelier formada pela Court Master Sommelier e atua como educadora de vinhos na The Wine School Brasil e CEO da Portus Cale. Além disso, é sócia idealizadora do projeto Got Wine?.

O perfil da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo na plataforma Instagram publicou na quarta-feira que a nova presidente já recebeu, na semana passada, representantes da Eurocâmaras para uma reunião com Rupert Schlegelmilch, negociador-chefe da União Europeia.