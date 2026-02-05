Nuno Vaultier Mathias é o novo embaixador de Portugal em Angola

O diplomata, nascido em 12 de junho de 1968, é licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em Estudos Europeus pela Universidade Católica Portuguesa.

Nuno Vaultier Mathias, filho do ex-embaixador Marcello Duarte Mathias, começou a carreira diplomática em 1994 e estava, até então, a exercer o cargo de embaixador em Riade, na Arábia Saudita.

Foi representante da missão de Portugal nas Nações Unidas e passou pelas embaixadas de Moçambique, em Maputo, e dos Estados Unidos, em Washington, segundo informações do `site` do Diário da República.

Francisco Alegre Duarte, por sua vez, passa a ser o novo embaixador português na Suécia, em Estocolmo.