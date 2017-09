Nuvens pesadas sobre o Curdistão iraquiano após referendo

Jorge Almeida - RTP27 Set, 2017, 13:11 / atualizado em 27 Set, 2017, 13:11 | Mundo

Os resultados do referendo no Curdistão iraquiano eram para ter sido anunciados na terça-feira à noite, mas o anúncio da vitória do sim foi adiado.



Nas ruas de Erbil houve festejos com fogo-de-artifício e danças depois de mais de 3,3 milhões de pessoas terem votado, ou seja, 72,16 por cento dos inscritos, de acordo com a comissão eleitoral.







O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, afirmou que o Governo central "irá impor a sua autoridade de acordo com a Constituição" e ordenou ao líder dos curdos iraquianos para entregar o controlo dos dois aeroportos regionais, em Erbil e Souleimaniyeh.



Em caso de recusa, todos os voos internacionais de e para o Curdistão serão proibidos a partir de sexta-feira.



No domingo, na véspera da votação, o Governo de Bagdade pediu aos países estrangeiros que tratassem apenas com o Governo central todas as transações do petróleo, sendo que o ouro negro é a principal fonte de rendimento para o Curdistão iraquiano.







Num discurso na televisão, Massoud Barzani pediu a Al-Abadi “para não fechar a porta do diálogo”. O Presidente dos curdos iraquianos apelou para que, "em vez de sanções, venham negociar por um futuro melhor para todos".

Fortes pressões internacionais

Na Síria, o ministro das Relações Exteriores, Walid Mouallem, afirmou que o referendo é "totalmente inaceitável", alertando para um "caos regional".



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alertou terça-feira para o risco de uma "guerra étnica" se o Curdistão iraquiano prosseguir com o seu projeto de independência.







Os Estados Unidos disseram que estavam "profundamente desapontados" com a realização do referendo e receiam que "aumente a instabilidade" na região.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou o referendo como “um compromisso”.

Envio de forças para a região

O Parlamento iraquiano aprovou segunda-feira uma resolução para o envio de forças militares para "todas as áreas disputadas”.



Estas áreas incluem a província multi-étnica de Kirkuk (Norte), rica em petróleo, bem como partes das províncias de Nineveh (Norte), Dyala e Salaheddine (Norte de Bagdade).







A maior fatia de território foi conquistada pelos combatentes peshmerga curdos ao autoproclamado Estado Islâmico.



O professor de ciência política da Universidade de Bagdade Issam al-Fayli não espera um confronto militar imediato: "Sem dúvida haverá pequenos incidentes, mas a crise deve permanecer sob controlo".



c/ agências internacionais