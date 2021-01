NYT desvenda esquema de "lobbying" em troca de indultos que envolve aliados de Trump

À medida que Donald Trump se prepara para abandonar a Casa Branca, o mercado de indultos atingiu o auge lucrativo. Segundo avança o NYT , que teve acesso a documentos e entrevistas com vários advogados e lobistas,condenado por divulgar ilegalmente informações confidenciais. Uma cópia do acordo revela ainda que o ex-conselheiro concordou com um bónus de 50 mil dólares caso o presidente concedesse realmente o perdão.Kiriakou foi ainda informado, no ano passado, que“Eu ri-me. Dois milhões de dólares? Está maluco?”, respondeu o ex-agente da CIA ao sócio de Giuliani que lhe terá apresentado o acordo. “Mesmo que eu tivesse dois milhões de dólares, não os ia gastar para recuperar uma reforma de 700 mil dólares”, acrescentou.O jornal norte-americano afirma que o advogado de Trump negou a versão dos acontecimentos de Kiriakou, afirmando que nenhum dos seus sócios ofereceria os seus serviços como mediador de indultos porque na altura já representava Trump. “É como um conflito de interesses”, disse Giuliani ao NYT. O advogado de Trump disse, no entanto, que ouviu falar que estavam a ser oferecidas grandes quantias, ao que respondeu: “Mas eu tenho dinheiro suficiente. Não estou a morrer de fome”.O NYT identifica vários lobistas, como Brett Tolman, ex-procurador federal, que arrecadaram dezenas de milhares de dólares nas últimas semanas ao atuar como lobistas junto de responsáveis da Casa Branca para garantir indultos.

Os indultos presidenciais ou a suspensão de penas têm o objetivo de mostrar misericórdia a quem é merecedor de tal, mas Donald Trump, ao longo do seu mandato, usou este poder para recompensar aliados pessoais ou políticos.

O New York Times detalha aquilo que chama de um, criado por Donald Trump e dirigido pelo seu genro, Jared Kushner, que“Este tipo de tráfico de influência fora da lei, sistema de privilégios especiais, nega consideração às centenas de cidadãos comuns que obedientemente se colocaram na fila conforme é exigido pelas regras do departamento de Justiça”, disse ao jornal Margaret Love, que foi advogada de indultos nos Estados Unidos no Departamento de Justiça durante sete anos. “”, acrescentou.A três dias de abandonar oficialmente da Casa Branca, Donald Trump terá discutido a atribuição de indultos a si próprio, ao seu genro Kushner, ao seu advogado Giuliani e a outros membros da família e assessores próximos. Existem, no entanto, dúvidas sobre se a Constituição norte-americana permite um indulto pessoal.

Assaltantes do Capitólio pedem para ser indultados

Este fim-de-semana surgem ainda notícias de que muitos dos manifestantes que assaltaram, há onze dias, o Capitólio estão a pedir para que sejam indultados pelo presidente cessante.Segundo o jornal The Guardian , Jenna Ryan, uma agente imobiliária que estava entre os milhares de manifestantes pró-Trump que atacaram o Capitólio, apelou a Donald Trump para que lhe atribua um indulto depois de ter sido detida pelas autoridades., disse Ryan ao canal televisivo CBS11.”, apelou a agente imobiliária.”, acrescentou.Ryan, que viajou do Texas para Washington para participar na manifestação de 6 de janeiro que provocou cinco mortos, defende que estava a “exibir” o seu “patriotismo”. “Eu ouvi o meu presidente que me disse para ir até ao Capitólio”, acrescentou.Donald Trump, que liderou um comício que antecedeu o ataque ao Capitólio no dia em que os congressistas ratificavam a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais,”.Albert Watkins, advogado de Jacob Chansley , o homem visto a invadir o Capitólio com um chapéu de pelo, um adereço com chifres e a bandeira americana pintada no rosto e erguida na mão, também defendeu queWatkins afirma que o seu cliente não tinha antecedentes criminais e tenta justificar a sua posição ao afirmar que Chansley era “um praticante ativo de ioga”.Chansley, um dos principais rostos da manifestação, enfrenta seis acusações federais, nomeadamente de entrada violenta e conduta desordeira.