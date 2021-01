Ataque ao Capitólio. Jacob Chansley acusado de entrada violenta e conduta desordeira

Foto: Mike Theiler - Reuters





Iniciado em 2017, este movimento vê Donald Trump como um herói.A teoria-base do grupo é a de que o presidente cessante está a levar a cabo uma guerra contra democratas, elementos da comunicação social e empresários que acusa de serem pedófilos e traficantes de menores.O QAnon acredita que esta alegada luta levará à detenção e execução de figuras de relevo, entre as quais a democrata e antiga candidata presidencial Hillary Clinton.O ainda presidente norte-americano jáAgora, o homem que terá liderado o ataque ao Capitólio, na quarta-feira, enfrenta acusações de entrada violenta e conduta desordeira.“Chansley foi identificado como o homem visto na cobertura noticiosa que entrou no edifício do Capitólio usando um adereço com cornos, um chapéu de pelo de urso, tinta vermelha, branca e azul no rosto, tronco nu e calças bege”, lê-se num comunicado do procurador federal de Washington., acrescenta. falar com este homem no sábado sobre o seu papel na invasão ao Capitólio., considerou o “QAnon Shaman”.O homem, também conhecido por “Jake Angeli”, disse não ter feito nada de errado e garantiu que tinha a verdade e Deus do seu lado.

Chansley esclareceu ainda que não estiveram presentes na manifestação quaisquer membros de grupos de extrema-esquerda, tais como o Antifa. “Éramos patriotas a fazer o que os nossos fundadores teriam feito”, afirmou, até porque os membros do Antifa “são cobardes sem compromissos para com o seu país”.

Mais de uma dezena de acusados



Um comunicado da polícia avança que, para além de Chansley, foi também detido Adam Johnson, o homem de 36 anos, presidente da Câmara dos Representantes.Johnson é acusado de roubo de propriedade do Governo e de entrada violenta no edifício.Outro dos acusados é, sendo depois visto a entrar no edifício.No total, mais de uma dezena de pessoas enfrentam acusações relacionadas com a invasão, que ocorreu no dia em que eram contados os votos do Colégio Eleitoral para oficializar a vitória de Joe Biden, cuja tomada de posse acontece a 20 de janeiro.Donald Trump enfrenta agora mais um processo de destituição, levado a cabo pelo Partido Democrático, por ter incentivado aos seus apoiantes que se manifestassem, o que acabou por originar distúrbios graves junto ao Capitólio. A invasão ao edifício resultou em cinco vítimas mortais.