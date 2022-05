O discurso de Putin no Dia da Vitória. "Ocidente preparava invasão da nossa terra"

Durante o cerimonial de Moscovo, Putin insistiu na tese de que a intervenção russa na Ucrânia era necessária perante o perigo iminente de invasão., alegou.

“Vocês estão a lutar pelo nosso povo no Donbass, pela defesa do nosso país, pelo futuro da Rússia. Para que ninguém esqueça as lições da II Guerra Mundial, para que não haja espaço para os nazis”, disse o presidente russo.



Vladimir Putin referiu-se também às baixas no exército no contexto da invasão da Ucrânia. Para prometer:Numa intervenção com pouco mais de dez minutos, Putin evocou o triunfo sobre o nazismo na II Guerra Mundial para falar do contexto geopolítico atual,O presidente russo acusou mesmo o presidente ucraniano de estar a perpetrar

“Os países da NATO não quiseram ouvir-nos”



Ainda no discurso perante a parada militar, Vladimir Putin recordou as propostas do Kremlin antes da intervenção na Ucrânia: “Em dezembro do ano passado, propusemos a conclusão de um acordo sobre garantias de segurança. A Rússia pediu ao Ocidente que se envolvesse num diálogo honesto, na procura de soluções de compromisso razoáveis, tendo em conta os interesses de cada um. Tudo foi em vão”., insistiu.Para acrescentar que “em Kiev anunciaram a possível aquisição de armas nucleares. A NATO começou a assumir o controlo militar de territórios adjacentes ao nosso. Foi criada uma ameaça absolutamente inaceitável para nós”.

Ucrânia não deixará que Rússia se “aproprie da vitória sobre o nazismo”

Numa mensagem de vídeo publicada esta segunda-feira, Volodymyr Zelensky recordou que também a Ucrânia lutou para derrotar o nazismo., vincou.“Temos orgulho dos nossos antepassados, que como outros povos, no âmbito da aliança anti-hitleriana, venceram o nazismo. Não vamos deixar que ninguém venha anexar essa vitória e se venha a apropriar dela”, sublinou o presidente ucraniano, num vídeo em que surge numa das principais ruas de Kiev., prosseguiu Zelensky, referindo-se a várias cidades no leste e sul da Ucrânia que estiveram ou estão ocupadas por tropas russas.“As cidades que mencionem inspiram-nos particularmente, dão-nos fé de que conseguiremos expulsar os ocupantes da nossa terra. Neste Dia da Vitória, continuamos a lutar por mais uma vitória. O caminho para a vitória é longo, mas não temos dúvidas de que venceremos. Vencemos [em 1945] voltaremos a vencer agora, e muito em breve a Ucrânia celebrará dois Dias da Vitória”, enfatizou.Referindo-se a Putin, Zelensky considerou quee que