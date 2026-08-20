O "frenesim alimentar" no Ártico provocado pelo aquecimento dos mares

Os cientistas descrevem a situação como “frenesim alimentar” sazonal no Ártico e registam com apreensão uma grande mudança no ambiente oceânico ao longo da Gronelândia Oriental.



A investigadora Heide-Jørgensen, do Instituto de Recursos Naturais da Gronelândia, afirmou à BBC News que as alterações na região são “provavelmente as mais radicais Até porque outras espécies do Ártico estão “em apuros neste momento”, explica a cientista. que podemos observar em qualquer parte da região subártica”.



É o caso das belugas que estão a partilhar o habitat com estas outras baleias ou até mesmo a ser deslocados por elas.



“Para algumas espécies, as alterações climáticas não são necessariamente um problema porque abrem novas oportunidades” admite Heide-Jørgensen.

Esta mudança é provocada pelo aumento da temperatura do mar e pela disponibilidade de alimento. No entanto, “outras espécies estão a perder o seu habitat”.





As baleias parecem estar a alimentar-se de peixes que se deslocaram para as águas mais quentes da Gronelândia Oriental.



Estima-se que as três espécies de baleias encontradas (baleia-de-barbatana, baleia de bossa e a baleia-piloto) consumam pelo menos 800 000 toneladas de peixe e krill (um pequeno crustáceo, como um “mini-camarão” ) durante a época de alimentação de verão.



Não fica claro neste estudo se a alteração reflete um aumento geral nas populações destas espécies de baleias ou apenas uma redistribuição a partir de outras áreas.



