O mais forte em 25 anos. Sismo em Taiwan faz pelo menos sete mortos e mais de 700 feridos

De acordo com o Corpo Nacional de Bombeiros de Taiwan, todas as mortes ocorreram na região de Hualien, a mais próxima do epicentro do sismo, ao largo do leste da ilha.O sismo ocorreu pelas 9h00 locais (1h00 em Lisboa), com o epicentro situado perto de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilómetros, indicou o Centro Sismológico da China.Hualien, cidade com cerca de 100 mil habitantes, foi a cidade que sofreu mais danos. Pelo menos dois edifícios residenciais desabaram parcialmente, deixando pessoas presas no interior.A Comissão de Segurança Nuclear de Taiwan avançou que as instalações nucleares da ilha não sofreram danos.

Alertas de tsunami retirados

O terramoto desencadeou inicialmente alertas de tsunami em Taiwan, nas ilhas do sudoeste do Japão e em várias províncias das Filipinas, onde as pessoas nas zonas costeiras foram instadas a procurar locais de maior altitude.O aeroporto de Naha, o maior da ilha japonesa de Okinawa, suspendeu temporariamente o tráfego aéreo. No entanto, os voos foram retomados após o alerta de tsunami ter sido levantado.

O terramoto, de magnitude 7,5 na escala de Richter, é o mais forte registado em Taiwan em 25 anos, segundo confirmou o Centro Sismológico de Taiwan. Em setembro de 1999, um abalo de magnitude 7,6 matou 2.400 pessoas em Taiwan.

A China, que considera Taiwan parte do seu território, disse estar a observar o terramoto “com muito cuidado” e mostrou-se “pronta para prestar ajuda às vítimas”, segundo a agência de notícias nacional New China.

