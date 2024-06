André Kosters - Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros respondia a uma pergunta da deputada comunista Paula Santos sobre a posição do Governo português quanto à continuidade do acordo de associação entre Israel e a União Europeia.



O chefe da diplomacia portuguesa é contra a suspensão do acordo de associação com Israel, mas admite que têm de ser tomadas medidas face à escalada da guerra em Gaza.



A União Europeia já admitiu rever esse acordo que rege as relações bilaterais entre os 27 e Telavive.