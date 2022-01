O que acontece se Boris Johnson enfrentar uma votação de confiança?

Boris Johnson está cada vez mais isolado à medida que vão sendo desvendadas mais polémicas em Downing Street, nomeadamente festas que ocorreram na época em que o Reino Unido estava em confinamento.Boris Johnson vê-se, assim, numa luta pelo seu futuro político, à medida que enfrenta uma revolta dentro do seu partido. Vários deputados conservadores têm vindo a pedir a sua demissão e admitiram mesmo escrever a carta para a comissão que tem a capacidade legal de exonerar o primeiro-ministro, tal como aconteceu com Theresa May em relação ao Brexit.

O que acontece durante um voto de confiança?

Lançada a votação de uma moção, todos os deputados conservadores são convidados a manifestar confiança ou desconfiança no seu líder.







Se Johnson vencer, ou seja, se conseguir o apoio de pelo menos metade do partido (180 deputados), ele permanece no cargo e não pode ser desafiado novamente durante 12 meses. Se Boris Johnson perder, ele deve renunciar ao cargo e fica impedido de concorrer às eleições gerais seguintes.

Quando pode ocorrer um voto de confiança?

Sob as regras conservadoras, o presidente do Comité de 1922, em conjunto com o líder do partido, decide a data da votação, que deverá ser realizada com a maior brevidade possível.Quando a antecessora de Johnson, Theresa May, enfrentou um voto de confiança em dezembro de 2018, este foi realizado no mesmo dia em que o presidente do Comité de 1922 anunciou que tinha recebido cartas suficientes para avançar para a votação.

O que acontece se Johnson perder o voto de confiança?

Se forem apresentados vários candidatos, será realizada uma votação secreta entre os deputados conservadores. O candidato com o menor número de votos é excluído e segue-se outra votação entre os deputados conservadores. O processo repete-se até restarem apenas dois candidatos.Os eleitores precisam de ser membros do partido há mais de três meses.

Quem poderia vir a substituir Johnson?

Os dois deputados considerados favoritos para substituir Johnson são o ministro das Finanças, Rishi Sunak, que teve um papel de destaque no apoio à economia durante a pandemia de covid-19, e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, que é popular entre os membros do partido de base.