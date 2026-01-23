O que os animais nos podem ensinar sobre como superar a tirania?

O rato Bill revelou-se rapidamente um líder violento. Quando foi apresentado a outro rato, Charlie, o desfecho foi imediato.





“Não estava preparado para a selvajaria brutal com que Bill se lançou sobre Charlie no primeiro instante”, escreveu Crowcroft no livro Mice All Over.





Bill venceu o confronto e tornou-se um tirano. Crowcroft passou anos a documentar o comportamento autoritário de Bill, traçando paralelos inevitáveis com os humanos.





“Quanto mais observava os ratos, mais reconhecia elementos do comportamento dos meus semelhantes”, escreveu.

Babuínos, ratos-toupeira-nus (mais comuns no continente africano) e até formigas vivem sob hierarquias de domínio, em que um elemento - ou um pequeno grupo - controla o acesso à comida, à reprodução e às decisões do grupo.

Este tipo de poder torna-se particularmente forte quando os subordinados não têm alternativa, de acordo com investigadores citados pela BBC.







“Eles ficam e suportam déspotas terríveis”, explica a antropóloga Laura Betzig, referindo-se a espécies em que abandonar o grupo pode significar morte certa por falta de alimento.

O outro lado da opressão

Outros exemplos mostram que a opressão pode “sair pela culatra”.





Uma espécie de formiga da América do Norte, sequestra larvas de outras colónias para as escravizar. Mas, por vezes, as formigas escravizadas revoltam-se e matam os seus captores.

“As relações sociais nas jaulas não são iguais. Dependem muito de quem lá está”, afirma Varholick.

Strier nota ainda que machos e fêmeas têm tamanhos semelhantes, o que dificulta a dominação física. Talvez, sugere, a agressividade simplesmente não compense nesta sociedade.





“Pode haver razões pelas quais a agressão não funciona”, afirma. "Tudo depende do comportamento e do ambiente”.

Em ambientes confinados, a tirania tende a emergir com mais facilidade.

Poder institucionalizado

Ainda assim, os investigadores sublinham que observar estes comportamentos é um exercício de compreensão.





“É assim que nos compreendemos a nós próprios: estudando outras sociedades animais”, resume Varholick, reforçando que os humanos prosperam quando cooperam.

