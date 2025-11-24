"O trabalho continua". Líderes europeus discutem processo de paz para a Ucrânia em Angola

“O esboço inicial do plano de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura. Acreditamos portanto que o esboço é uma base que vai requerer trabalho adicional”.



O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, afirmou que o plano de paz para a Ucrânia proposto por Donald Trump é “insuficiente” para os objetivos europeus.



“Quadro atualizado e aperfeiçoado”

No teatro de guerra, um novo ataque russo contra Kharkiv fez pelo menos quatro mortos e 17 feridos.

Os líderes da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira, em Angola, com o objetivo de abordar o processo de paz para a Ucrânia. Este encontro em Luanda realiza-se após um convite do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e à margem da cimeira entre União Europeia e União Africana., anunciava Costa, no passado sábado, na rede social X., escreveria ainda o presidente do Conselho Europeu, citando o comunicado conjunto assinado por vários líderes europeus, do Japão e do Canadá, que se reuniram à margem da Cimeira do G20.A Europa preparou já uma contraproposta ao plano de Donald Trump.Por ou lado,, depois da assinatura de um acordo de paz, recebendo garantias de proteção dos Estados Unidos.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio vincar que as fronteiras da Ucrânia não podem ser alteradas pela força.Em comunicado conjunto, emitido no domingo, norte-americanos e ucranianos declararam que, após conversações em Genebra,, enfatizando que“A delegação ucraniana reafirmou a sua gratidão pelo forte compromisso dos Estados Unidos e pessoalmente do presidente Donald J. Trump pelos esforços incansáveis paraA aprovação do novo plano para a paz depende dos presidentes de ambos os países, que continuarão a “trabalhar intensamente em propostas conjuntas nos próximos dias” e “em estreito contacto com os parceiros europeus à medida que o processo avança”.Volodymyr Zelensky deixou uma avaliação e sinal positivo dos encontros em Genebra Genebra.Menos efusivo do que o teor do comunicado conjunto, o presidente ucraniano limitou-se a confirmar quePor seu turno, o secretário de Estado norte-americano reconheceu, em Genebra, que. Todavia, segundo Marco Rubio,