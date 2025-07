Obama quebra silêncio sobre alegações "ultrajantes" de traição feitas por Trump

"Por respeito ao cargo da presidência, o nosso gabinete normalmente não dignifica com uma resposta aos constantes disparates e desinformações que saem desta Casa Branca", lê-se no comunicado. "Mas essas alegações são ultrajantes o suficiente para merecer uma resposta. Essas acusações bizarras são ridículas e uma tentativa fraca de distração". A reação do gabinete de Barack Obama surge em resposta a uma série de acusações feitas pelo presidente dos EUA na Casa Branca, durante um encontro com o seu homólogo filipino Ferdinand Marcos Jr. na terça-feira.





Quando questionado pelos jornalistas sobre as últimas reviravoltas no caso de Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais e próximo do líder republicano, Trump desviou a conversa para voltar a atacar Obama.





"Depois do que me fizeram — e quer seja certo ou errado, é hora de ir atrás das pessoas. Obama foi apanhado em flagrante", disse Trump."É disso que vocês deveriam estar realmente a falar", prosseguiu o presidente dos EUA, depois de criticas duras dirigidas à imprensa.