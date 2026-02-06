Obamas retratados como macacos. Trump remove vídeo racista após críticas

Após publicar um vídeo que mostra o antigo líder Barack Obama e a mulher como macacos, o presidente norte-americano viu-se no meio críticas tanto de democratas como de republicanos, enquanto a Casa Branca procurava desvalorizar o que considerava de “falsa indignação”.O vídeo publicado por Donald Trump na noite de quinta-feira na Truth Social era, na maior parte, sobre o portal ultraconservador Patriot News Outlet e a alegada manipulação das eleições de 2020.A imagem aparecia ao som da música “Quem dorme é o leão”, do filme de animação da Disney “O Rei Leão”.A animação do utilizador da rede social X, "xerias_x", que criou o vídeo através da Inteligência Artificial, foi intitulado de “Trump: Rei da Selva”, e vinha já de 24 de outubro de 2025.Na manhã de sexta-feira, o vídeo já tinha mais de 2.500 interações e foi partilhado mais de 1.100 vezes, com fortes críticas tanto do lado de democratas como de republicanos e de várias figuras proeminentes do espaço público norte-americano.A Casa Branca reagiu lamentando o que disse ser "falsa indignação" após as acusações de racismo., disse a porta-voz presidencial, Karoline Leavitt, num comunicado enviado à agência francesa AFP.Mas, pouco antes do meio-dia, um funcionário diria à CNN que, acrescentou a mesma fonte à emissora norte-americana, depois de o vídeo ter ficado disponível durante quase 12 horas.O líder da minoria democrata no Congresso, Hakeem Jeffries, condenou a publicação e apelou aos republicanos para que “denunciem a repugnante intolerância de Donald Trump”.Já sobreO republicano Tim Scott, o único senador negro do seu partido no Congresso dos Estados Unidos, pediu desde logo a Donald Trump que removesse o vídeo.disse o senador conservador na rede social X.