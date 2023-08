"Obrigado Dinamarca". Zelensky saúda compromisso de envio de F-16 à Ucrânia

Foto: Mike Andersen - Unsplash

O ministro dinamarquês da Defesa esclareceu esta segunda-feira que os caças F-16 só poderão ser usados pela Ucrânia dentro do próprio território.



Uma condição imposta pelo país nórdico, explicou o ministro, em declarações registadas pela agência de notícias dinamarquesa.



Os primeiros seis caças F-16 cedidos pela Dinamarca devem ser entregues no início do próximo ano à Ucrânia.