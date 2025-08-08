Ocupação da Cidade de Gaza. Portugal "profundamente preocupado"

"O Governo português está profundamente preocupado com o novo plano do Governo de Israel de ocupação de Gaza", lê-se numa publicação do MNE português na rede social X.





Para o Ministério tutelado por Paulo Rangel, a intenção israleita "põe em causa os esforços para o cessar fogo e agrava a tragédia humanitária", pelo que "deve ser suspenso, dar lugar a cessar-fogo, libertação dos reféns e entrada urgente de ajuda".





O Governo português está profundamente preocupado com o novo plano do Governo de Israel de ocupação de Gaza. Põe em causa os esforços para o cessar fogo e agrava a tragédia humanitária. Deve ser suspenso, dar lugar a cessar fogo, libertação dos reféns e entrada urgente de ajuda. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 8, 2025



Entretanto, em reação ao anúncio de Israel, a Alemanha anunciou que suspendeu a exportação de armas que Telavive poderia usar em Gaza.



"É cada vez mais difícil compreender" como o plano militar israelita permitiria atingir os seus objetivos na Faixa de Gaza, afirmou, em comunicado, o chanceler da Alemanha, país que é um dos principais aliados de Israel.



"Nessas circunstâncias, o Governo alemão não autoriza, até nova ordem, as exportações de equipamento militar que possa ser utilizado na Faixa de Gaza", declarou Friedrich Merz.





O Governo dos Países Baixos tomou uma decisão semelhante, revogando três licenças que tinha concedido para a exportação de peças de navios militares para Israel devido ao "risco de utilização final não intencional" em bombardeamentos israelitas de Gaza.

"Controlo da cidade de Gaza"





As reações surgem depois de, na madrugada desta sexta-feira, o Gabinete de Segurança de Israel ter aprovado um plano para a tomada de controlo total da Cidade de Gaza.





Segundo fontes israelitas, o plano envolve a retirada dos civis palestinianos da cidade, situada no norte do território, e o lançamento de uma ofensiva terrestre nesse local.





"As Forças de Defesa de Israel vão preparar-se para tomar o controlo da Cidade de Gaza enquanto continuam a fornecer ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate", declarou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado.



No início desta semana, a imprensa israelita revelou planos do Governo para a reocupação total da Faixa de Gaza. A decisão agora tomada, porém, contempla especificamente a Cidade de Gaza, a maior do enclave.

Hamas diz que plano "custará caro"

O Hamas avisou entretanto que Israel se prepara para cometer um "novo crime de guerra" com o seu plano de tomar o controlo da Cidade de Gaza, "uma aventura criminosa que lhe custará caro".



"A aprovação pelo gabinete sionista dos planos para ocupar a cidade de Gaza e de retirar os habitantes locais constitui um novo crime de guerra que o Exército de ocupação pretende cometer contra a cidade e os seus quase um milhão de habitantes", reagiu o movimento islâmico palestiniano num comunicado.



"Esta aventura criminosa custará caro [a Israel] e não será uma viagem fácil" para o Exército israelita, acrescenta o comunicado, divulgado no Telegram, em que o Hamas adverte que, se Telavive expandir a ofensiva em Gaza, tal significa "sacrificar" os reféns que continuam lá retidos.







A ONU também reagiu ao anúncio israelita, apelando ao Governo de Netanyahu que "trave imediatamente" o plano de ocupação.



"Vai contra a decisão do Tribunal Internacional de Justiça de que Israel deve pôr termo à sua ocupação o mais rapidamente possível, à concretização da solução de dois Estados e ao direito dos palestinianos à autodeterminação", alertou o alto-comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk.







c/ Lusa