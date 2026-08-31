Mundo
Guerra no Médio Oriente
Ofensiva dos EUA na ilha de Larak desencadeia retaliação iraniana
Os Estados Unidos atacaram a ilha iraniana de Larak, visando duas plataformas de lançamento de mísseis.
As operações norte-americanas terão surgido após a deteção de preparativos iranianos para a colocação de minas marítimas no Estreito de Ormuz, recorrendo a sistemas de rockets.
Em comunicado emitido na televisão estatal, a Guarda Revolucionária do Irão confirmou os ataques, classificou a ação como um 'erro estratégico fatal' e prometeu retaliações duras a nível militar e económico.