Ofensiva dos EUA na ilha de Larak desencadeia retaliação iraniana

A ofensiva causou um número ainda indeterminado de mortos e feridos, entre civis e militares. Segundo a Fox News, em resposta imediata, forças iranianas já estarão a alvejar posições americanas na Jordânia.



As operações norte-americanas terão surgido após a deteção de preparativos iranianos para a colocação de minas marítimas no Estreito de Ormuz, recorrendo a sistemas de rockets.



Em comunicado emitido na televisão estatal, a Guarda Revolucionária do Irão confirmou os ataques, classificou a ação como um 'erro estratégico fatal' e prometeu retaliações duras a nível militar e económico.