Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

9h26 - O destino dos prisioneiros estrangeiros em Donetsk



A agência Interfax cita um responsável da autoproclamada República Popular de Donetsk segundo o qual haverá decisões, dentro de um mês, sobre os recursos interpostos pelos dois cidadãos britânicos e um marroquino ali condenados à morte.



Os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner e o marroquino Saaudun Brahim foram capturados quando integravam as fileiras das Forças Armadas da Ucrânia.



9h06 - Ocupantes russos apontam para sete mortos em Kherson



As autoridades de ocupação da região de Kherson, no sul da Ucrânia, adiantam que morreram pelo menos sete pessoas e outras 60 ficaram feridas num bombardeamento ucraniano levado a cabo durante a noite.



Os números foram avançados no Telegram pelo chefe da administração ali imposta pelas tropas russas, Vladimir Leontiev.



Ekaterina Goubareva, vice de Leontiev, afirma que as tropas ucranianas recorreram a sistemas de lançamento múltiplo de rockets Himars fornecidos pelos Estados Unidos.



8h47 - Kharkiv, a cidade que ainda não conseguiu ter paz



Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, segue debaixo de fogo constante dos russos. Os bombardeamentos acontecem noite após noite, como relata o enviado especial da RTP à Ucrânia António Mateus, em mais uma madrugada violenta e sobressaltada na cidade.

Pelo menos 34 pessoas morreram no ataque com mísseis da Rússia que atingiu um edifício de apartamentos em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia. É este o ultimo balanço das autoridades do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscovo de ter perpetrado um ataque deliberado contra civis.



Volodymyr Zelensky deu ordens às Forças Armadas da Ucrânia para que formem uma força de um milhão de soldados com vista a reconquistar território à Rússia no sul do país. O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, afirmou que o objetivo é retomar áreas ocupadas da costa do Mar Negro – território crucial para a economia ucraniana.



Pelo menos seis pessoas morreram em bombardeamentos da artilharia russa, na manhã de segunda-feira, em Kharkiv. Ihor Terekhov, presidente da câmara desta cidade do nordeste da Ucrânia, a segunda maior do país, deu conta de várias infraestruturas civis atingidas pelos russos: “locais que não tinham significado militar”.



Cerca de 80 por cento dos residentes da região de Donetsk, no Donbass, fugiram do território desde 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão russa, segundo o governador Pavlo Kyrylenko. Permaneceram cerca de 340 mil pessoas.



O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que facilita a obtenção da cidadania russa por parte de ucranianos. Um diploma predecessor havia já sido aplicado a residentes dos territórios separatistas de Donetsk e Lugansk e das regiões ocupadas de Kherson e Zaporizhia.



Vladimir Putin deverá encontrar-se em breve com o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. Os dois líderes abordaram na segunda-feira, ao telefone, a questão do bloqueio das exportações de cereais da Ucrânia. Erdogan terá dito ao presidente russo que chegou o momento de pôr em prática o plano das Nações Unidas para a abertura de um corredor de exportação no Mar Negro, de acordo com a agência estatal turca Anadolu.



A embaixadora do Canadá na Ucrânia, Larisa Galadza, foi convocada pelo Governo do país anfitrião para explicar a decisão, por parte de Otava, de fazer regressar à Alemanha as turbinas reparadas que permitirão manter em funcionamento o gasoduto Nord Stream 1. Kiev queixa-se de uma quebra nas sanções impostas à Rússia.



A Letónia admite aumentar a sua despesa com a defesa e introduzir o serviço militar obrigatório para homens e mulheres, face ao que considera a ser a crescente ameaça russa. Em declarações à Reuters, o presidente letão, Egils Levits, afirmou que a segurança é “a prioridade das políticas” do país.



O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, encontrou-se com Volodymyr Zelensky em Kiev, onde reiterou o apoio do país à causa da defesa da Ucrânia “agora e nos anos vindouros”.



O Irão prepara-se para fazer chegar às Forças Armadas da Federação Russa centenas de drones com capacidade para transportar armamento, adiantou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Jake Sullivan indicou que os dados recolhidos por Washington sugerem que o treino das forças russas para a utilização destes aparelhos deverá começar ainda este mês.

O lado pró-russo do conflito denuncia esta manhã que vários apartamentos em nova Kakovka foram atingidos. Ainda haverá pessoas debaixo dos escombros e foram atingidos também vários armazéns de fertilizantes.As forças ucranianas afirmam ter bombardeado um depósito de munições das tropas russas na região ocupada de Kherson.Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante "pesados bombardeamentos" de artilharia da Rússia lançados já esta manhã contra Mykolaiv, adianta na plataforma de mensagens Telegram o presidente da câmara da cidade, Oleksandr Syenkevych.Osrussos terão atingido dois edifícios médicos e prédios residenciais.O governador de Lviv, Maksym Kozytskyi, adianta, numoperacional, que na segunda-feira chegaram àquela região ocidental da Ucrânia 150 pessoas nos comboios que asseguram evacuações de civis.As autoridades locais chegaram a evacuar a principal estação ferroviária de Lviv, na sequência de relatos sobre a presença de explosivos. Mas a ameaça não se concretizou.Durante a noite as sirenes que alertam para potenciais ataques aéreos soaram por uma vez. Contudo, a cidade de Lviv não foi atacada.O papa avisa que o mundo está a braços com uma III Guerra Mundial "aos bocadinhos", recordando que, ao longo de anos, se têm registado "guerras selvagens de destruição", como aquela que assola atualmente a Ucrânia."Há anos que vivemos a III Guerra Mundial aos bocadinhos, em capítulos, com guerras por todo o lado, embora a guerra na Ucrânia nos toque mais de perto", enfatiza Francisco em entrevista em língua espanhola à plataforma deViX, da Noticias Univision24/7.As tropas russas continuam a obter pequenos ganhos territoriais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, depois de terem anunciado a tomada da localidade de Hryhorivka. É o que observa o Ministério britânico da Defesa no seu mais recente relatório sobre a situação no teatro de guerra.A máquina de guerra russa prossegue também o assalto ao longo da estrada E-40 para as cidades de Slovyansk e Kramatorsk.Londres assinala ainda que Moscovo estará a debater-se com a falta de efetivos militares, pelo que poderá recorrer a mecanismos não tradicionais de recrutamento, desde logo junto de guardas prisionais, por exemplo. "A ser verdade, esta medida indicia provavelmente dificuldades na substituição de números significativos de baixas russas", estima o Ministério britânico.