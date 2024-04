Oito feridos ligeiros em sismo no Japão

O hipicentro do abalo situou-se a uma profundidade de cerca de 25 quilómetros, perto do porto de Uwajima, no estreito de Bungo, que separa as ilhas de Kyushu e Shikoku, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A agência meteorológica japonesa JMA apontou uma magnitude de 6,4 e estimou a profundidade em 50 quilómetros.

"Nos locais onde o sismo foi forte, afastem-se das zonas perigosas. Não há risco de tsunami", declarou a JMA.

A autoridade japonesa para a segurança nuclear declarou que a central nuclear de Ikata, na região, estava a funcionar normalmente. "Não foi detetada qualquer anomalia na central de Ikata", declarou.

Esta manhã, os meios de comunicação social locais noticiaram uma dúzia de condutas de água partidas em Uwajima, onde várias estradas ficaram bloqueadas devido a aluimento de terras e à queda de pedras.

O Japão situa-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma das zonas do mundo com maior atividade sísmica.