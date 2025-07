Olmert avisa que "cidade humanitária" seria campo de concentração para palestinianos

Israel admite “erro técnico” em ataque que matou sete crianças

O ataque atingiu um ponto de distribuição de água no campo de refugiados de Nuseirat, matando sete crianças e ferindo outras 17.

Trump espera que conflito esteja “resolvido” na próxima semana

O enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, também disse estar "esperançoso" com as negociações de cessar-fogo em Gaza em curso no Catar.

c/ agências

O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, anunciou na semana passada que tenciona construir uma “cidade humanitária” sobre as ruínas de Rafah, no sul de Gaza, para onde seria deportada toda a população de Gaza. Uma vez lá dentro, os palestinianos não terão permissão para sair, exceto para ir a outros países.“Quando constroem um campo onde [planeiam]mais da metade de Gaza, a compreensão inevitável da estratégia disso [é que] não é para salvar [os palestinianos]. É para deportá-los, expulsá-los e descartá-los. Não há outra compreensão que eu tenha, pelo menos”, acrescentou.Olmert apoiou, inicialmente, a ofensiva israelita contra o Hamas após os ataques de 7 de outubro de 2023, mas afirma que desde esta primavera, quando o Governo israelita abandonou “publicamente e de forma brutal” as negociações para um cessar-fogo, chegou à conclusão de que o seu país estava a comer crimes de Guerra.“[É] imperdoável. Inaceitável. Há operações contínuas organizadas, orquestradas da maneira mais brutal e criminosa por um grande grupo”, disse.Israel reconheceu este incidente explicando-o como um erro ocorrido durante uma operação militar cuja responsabilidade, assegurou, está a ser investigada.O exército israelita diz ter atingido um membro da Jihad Islâmica, um grupo armado aliado ao Hamas, mas reconheceu que "as munições caíram a dezenas de metros do alvo" devido a um "erro técnico".Horas depois deste ataque, 12 pessoas foram mortas por um ataque israelita a um mercado na Cidade de Gaza.Entretanto, as negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas permanecem num impasse, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de paralisar as negociações iniciadas há uma semana em Doha pelo Catar, Egito e Estados Unidos.Uma fonte palestiniana disse no sábado que as negociações para uma trégua estavam a encontrar "obstáculos" e que o Hamas rejeitou "totalmente" o plano israelita de manter as suas forças "em mais de 40 por cento de Gaza".Uma segunda fonte palestiniana, no entanto, relatou "progressos" em questões relacionadas com a entrada de ajuda humanitária e a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que Israel não iria recuar nas suas principais exigências: libertar todos os reféns que ainda estão em Gaza, destruir o Hamas e garantir que Gaza nunca mais será uma ameaça para Israel.Desde o início do conflito, pelo menos 58.026 palestinianos, a maioria civis, foram mortos por Israel, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados credíveis pela ONU. Das 251 pessoas raptadas no ataque de 7 de outubro, 49 continuam reféns em Gaza, 27 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelita.