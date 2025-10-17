OMS alerta: doenças infecciosas em Gaza estão a "sair do controlo"

Ajuda começa a entrar mas ainda é escassa

Since the ceasefire in #Gaza, @WHO has been scaling up deliveries of medical supplies to health facilities.



This week, more than 220 pallets of essential medicines and medical supplies were dispatched from our southern warehouse for partners supporting hospitals across Gaza.… pic.twitter.com/A2HCIFeQJz — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 16, 2025

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Sa'ar, anunciou na quinta-feira que a passagem "provavelmente abrirá no domingo".

Balkhy salienta que o sistema de saúde em Gaza “foi desmantelado” e a magnitude do problema é “colossal”.A Faixa de Gaza, cercada por Israel, enfrenta um desastre humanitário após dois anos de guerra desencadeada a 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islâmico-palestino Hamas em território israelita.Desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, na passada sexta-feira, Gaza voltou a receber ajuda humanitária, após meses de bloqueio.A OMS nos Territórios Palestinianos Ocupados (WHOoPt) informou na quinta-feira, através das redes sociais, que tem vindo a intensificar as entregas de material médico às unidades de saúde desde que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor.No entanto, o acesso a Gaza continua a ser muito restrito.O Programa Alimentar Mundial (PAM) disse esta sexta-feira que ainda não começou a distribuir nenhuma ajuda na Cidade de Gaza, uma vez que importantes passagens no norte do enclave continuam encerradas.O PAM pediu a abertura das passagens no norte de Gaza, acusando Israel de estar a “limitar o acesso às áreas mais vulneráveis”.Desde o início do cessar-fogo, chegaram a Gaza, em média, 560 toneladas de alimentos por dia, segundo o PAM. “Ainda estamos abaixo do que precisamos, mas estamos a chegar lá. O cessar-fogo abriu uma pequena janela de oportunidade, e o PAM está a agir muito rapidamente para aumentar a assistência alimentar”, disse o porta-voz do programa, Abeer Etefa.