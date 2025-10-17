Mundo
Guerra no Médio Oriente
OMS alerta: doenças infecciosas em Gaza estão a "sair do controlo"
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta sexta-feira que as doenças infecciosas estão a "sair de controlo" na Faixa de Gaza, com apenas 13 dos 36 hospitais do território a funcionar, ainda que parcialmente.
"Seja meningite, diarreia, doenças respiratórias… estamos a falar de uma quantidade gigantesca de trabalho", disse Hanan Balkhy, diretora regional do organismo de saúde da ONU à AFP no Cairo.
Balkhy salienta que o sistema de saúde em Gaza “foi desmantelado” e a magnitude do problema é “colossal”.
A Faixa de Gaza, cercada por Israel, enfrenta um desastre humanitário após dois anos de guerra desencadeada a 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islâmico-palestino Hamas em território israelita.
Segundo dados da OMS, a cidade de Gaza está dependente de oito centros de saúde que funcionam parcialmente e todos carecem de pessoal médico “para fornecer cuidados críticos”. No norte do enclave, há apenas um centro de saúde disponível.
Desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, na passada sexta-feira, Gaza voltou a receber ajuda humanitária, após meses de bloqueio.
Ajuda começa a entrar mas ainda é escassa
A OMS nos Territórios Palestinianos Ocupados (WHOoPt) informou na quinta-feira, através das redes sociais, que tem vindo a intensificar as entregas de material médico às unidades de saúde desde que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor.
“Esta semana, mais de 220 paletes de medicamentos essenciais e material médico foram despachados do nosso armazém no sul para parceiros que apoiam hospitais em Gaza”, anunciou.
No entanto, o acesso a Gaza continua a ser muito restrito. Dezenas de camiões com ajuda humanitária aguardam luz verde para a entrada no enclave, uma vez que a passagem de Rafah, entre o Egito e o território palestiniano, continua fechada.O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Sa'ar, anunciou na quinta-feira que a passagem "provavelmente abrirá no domingo".
O Programa Alimentar Mundial (PAM) disse esta sexta-feira que ainda não começou a distribuir nenhuma ajuda na Cidade de Gaza, uma vez que importantes passagens no norte do enclave continuam encerradas.
O PAM pediu a abertura das passagens no norte de Gaza, acusando Israel de estar a “limitar o acesso às áreas mais vulneráveis”.
Desde o início do cessar-fogo, chegaram a Gaza, em média, 560 toneladas de alimentos por dia, segundo o PAM. “Ainda estamos abaixo do que precisamos, mas estamos a chegar lá. O cessar-fogo abriu uma pequena janela de oportunidade, e o PAM está a agir muito rapidamente para aumentar a assistência alimentar”, disse o porta-voz do programa, Abeer Etefa.
