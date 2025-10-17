Pressionado por Trump e Netanyahu, Hamas avisa que devolução de corpos de reféns pode demorar

"O processo de devolução dos corpos de prisioneiros israelitas pode demorar algum tempo, uma vez que alguns destes corpos foram enterrados em túneis destruídos pela ocupação, enquanto outros permanecem nos escombros de edifícios que Israel bombardeou e demoliu", avançou o movimento islamita palestiniano na rede social Telegram. Na quinta-feira, a Turquia anunciou o envio de especialistas para ajudar na busca de corpos enterrados, "incluindo reféns". Cerca de 80 destes socorristas, experientes em terrenos difíceis, incluindo sismos, já estão no local, segundo as autoridades turcas.





A recuperação dos restantes corpos exige equipamento para remover os escombros, que estavam indisponíveis devido à proibição de entrada de tais ferramentas por Israel, acrescentou o Hamas.

Passagem de Rafah pode reabrir no domingo

No final de agosto, a ONU, que exige a abertura imediata de todas as passagens, declarou o estado de fome em várias zonas de Gaza, situação que Israel nega.

Com a fome presente em partes de Gaza, o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, disse à Reuters, numa entrevista na quarta-feira, que milhares de veículos de ajuda humanitária teriam agora de entrar em Gaza semanalmente para aliviar a crise. Camiões de ajuda humanitária chegaram a Gaza na quarta-feira, mas os cuidados médicos continuam a ser escassos e a maior parte da população de 2,2 milhões está sem casa.





Ismail Al-Thawabta, chefe do escritório da Gazamedia, gerido pelo Hamas, disse que a ajuda recebida desde o fim dos combates foi uma "gota no oceano".

Desarmamento do Hamas

Israel prossegue com os bombeamentos

Os residentes de Gaza relataram ter visto drones e aviões de guerra a sobrevoar o sul da Faixa de Gaza, com disparos esporádicos ouvidos de vez em quando.





