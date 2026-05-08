OMS confirma seis casos de hantavírus

Até ao momento, acrescentou a organização, quatro doentes estão hospitalizados: "um em cuidados intensivos em Joanesburgo, África do Sul, dois em diferentes hospitais na Holanda e um em Zurique, Suíça".





A OMS esclareceu que a pessoa em tratamento no hospital de Düsseldorf, na Alemanha, testou negativo e "por isso, já não é considerada um caso".





O navio de cruzeiro MV Hondius está no centro de um alerta sanitário internacional desde o passado domingo, embora a OMS, no comando da resposta internacional coordenada, esteja a tranquilizar o público sobre o nível "baixo" de risco epidémico. Este vírus raro é considerado menos contagioso que a Covid-19. O navio, a caminho de Tenerife, nas Canárias espanholas, deverá chegar lá no domingo ao meio-dia, de acordo com o site de rastreio marítimo Marine Traffic, antes de uma evacuação planeada dos passageiros no início da próxima semana.

"Até 8 de maio foram notificados oito casos, incluindo três mortes (taxa de letalidade de 38%).", conhecido por ser transmissível entre humanos, afirmou a OMS no seu último boletim epidemiológico, especificando que os outros dois casos são considerados "prováveis"."O risco para os passageiros e tripulantes do navio é considerado moderado", acrescentou a OMS na sexta-feira à noite, enquanto, segundo a companhia de cruzeiros Oceanwide Expeditions, "ninguém a bordo apresenta sintomas" entre os cerca de 150 passageiros., uma vez que o primeiro passageiro a morrer, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas logo a 6 de abril. O período de incubação do vírus varia entre uma e seis semanas.Há também preocupação com a situação na ilha de Santa Helena, onde desembarcaram 29 passageiros a 24 de abril, segundo a companhia de cruzeiros."O rastreio de contactos entre os passageiros que desembarcaram em Santa Helena está em curso; os passageiros foram contactados e aconselhados a monitorizar o aparecimento de sintomas. Além disso,", acrescentou a OMS."Estão em curso investigações adicionais sobre a possível exposição do primeiro caso e a origem do surto, em colaboração com as autoridades argentinas e chilenas", explicou ainda a OMS.O hantavírus, transmitido principalmente aos humanos por roedores infectados, é endémico em certas regiões da Argentina, particularmente nos Andes, com pelo menos sessenta casos por ano nos últimos anos. Pode causar doenças respiratórias graves.