OMS quer hospitais de todo o mundo preparados para vírus misterioso oriundo da China

, informou a diretora interina do departamento de doenças emergentes da Organização Mundial de Saúde, Maria Van Kerkhove.As declarações surgem depois de a agência de notícias oficial da China ter divulgado queA mulher, que voou desde a cidade chinesa de Wuhan, onde o surto teve origem em dezembro, foi hospitalizada depois de ter chegado a Bangkok e acabou por ser colocada em quarentena.De acordo com a agência de notícias chinesa, a mulher chegou à Tailândia a 8 de janeiro e nenhum outro passageiro do avião em que seguia foi infetado.

O caso surge numa altura de viagens frequentes entre a população chinesa devido à passagem de ano desse país, que se celebra este mês. Vários dos primeiros casos reportados aparentavam estar ligados a um mercado de peixe em Wuhan.







Até agora,, que registam sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. Dos 41 casos confirmados na China, seis estão em estado grave, mas outros sete já tiveram alta, disse a porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.O vírus está a ser enquadrado na família dos coronavírus, responsáveis por infeções respiratórias. Os coronavírus podem causar variadas doenças, desde simples constipações até doenças respiratórias fatais.Ainda esta terça-feira,, apesar de “ser cedo e ainda não existir um quadro clínico claro”.





"A experiência com a síndrome respiratória aguda e grave (SARS) ou a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) preparou-nos para esta situação, a comunidade global está a tomar medidas preventivas e todos os sistemas estão preparados para serem ativados", garantiu a OMS.