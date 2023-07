Onde está Qin Gang? Oscilações no "site" do MNE da China intensificam mistério

Na manhã desta sexta-feira, hora de Pequim, voltaram a aparecer na internet artigos sobre as últimas atividades de Qin como ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, temporariamente retirados depois da substituição pelo seu antecessor, Wang Yi, há três dias. Entre os quais a última notícia de 25 de junho, sobre um encontro com o homólogo vietnamita em Pequim e outra sobre o encontro com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Gang não esteve presente na reunião de MNE da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) que decorreu em Jacarta, na Indonésia, a 11 e 12 de julho, alegadamente por “razões de saúde”, tendo sindo substituído por Wang Yi.

"O conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, não poderá participar nesta série de reuniões dos ministros dos Negócios Estrangeiros devido a razões de saúde", declarou, sem entrar em pormenores, o porta-voz do MNE, Wang Wenbin, num briefing diário antes da cimeira.

e substituiu-o no cargo ministro dos Negócios Estrangeiros por Wang Yi, de 69 anos, que regressou assim ao cargo que ocupou entre 2018 e 2022.

Rumores sobre o desaparecimento de Qin Gang

Na quarta-feira, em conferência de imprensa a partir de Pequim,

"Opomo-nos sistematicamente ao exagero malicioso sobre este assunto", afirmou a porta-voz do MNE, Mao Ning, que considerou no dia seguinte as especulações em torno do paradeiro “propaganda maliciosa”.

Mao Ning alegou não ter mais informações e remeteu para um relatório da Xinhua, a agência de notícias estatal chinesa, segundo conta o jornal britânicoDesconhecem-se, até agora, as razões que levaram às recentes oscilações nodo Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim como à destituição do cargo de ministro de Qin Gang.

c/ agências