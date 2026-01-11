ONG de direitos humanos contabiliza pelo menos 192 mortos nos protestos no Irão

"Desde o início dos protestos, a Iran Human Rights confirmou a morte de pelo menos 192 manifestantes", informou a Organização Não-Governamental (ONG) com sede na Noruega, alertando que o número pode ser muito maior, já que o corte da internet durante vários dias dificultou a contagem.

Entretanto, o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, abordará a situação económica e as "reivindicações do povo" numa entrevista que será hoje transmitida, anunciou a televisão estatal Irib, duas semanas após o início dos protestos relacionados com o custo de vida.

Segundo mesma fonte, a entrevista aos órgãos de comunicação social iranianos, que já se realizou, aborda "o estado do avanço do programa económico do Governo" e "os acontecimentos recentes e a abordagem do Governo" para responder às expectativas dos iranianos.

De acordo com a Agência de Notícias dos Ativistas pelos Direitos Humanos (HDRANA, na sigla em inglês), com sede nos Estados Unidos, o número de detidos também aumentou para mais de 2.600.

Com a internet em baixo no Irão e as linhas telefónicas cortadas, avaliar o impacto das manifestações a partir do estrangeiro tornou-se mais difícil.

O corte da Internet decidido na quinta-feira pelas autoridades iranianas, devido aos protestos contra o Governo, continua em vigor.

A televisão estatal iraniana tem apenas anunciado as mortes entre as forças de segurança, enquanto garante que o regime mantém o controlo sobre a nação, sem mencionar os manifestantes mortos, descritos como "terroristas".