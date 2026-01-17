Mundo
ONG fala de recuperação "muito ligeira" do acesso à Internet no Irão
A organização não governamental (ONG) de monitorização de cibersegurança Netblocks anunciou hoje que detetou uma recuperação "muito ligeira" no acesso à internet no Irão, após mais de 200 horas de bloqueio, face aos protestos antigovernamentais.
"As medições mostram um aumento muito ligeiro da conectividade no Irão esta manhã [madrugada em Lisboa], após a marca das 200 horas", afirmou a Netblocks, nas redes sociais.
No entanto, "a conectividade geral mantém-se em aproximadamente 2% dos níveis normais e não há sinais de uma recuperação significativa", acrescentou a ONG.