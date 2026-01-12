ONG moçambicana alerta para aumento alarmante da violência sexual em 2025

Num relatório, a organização não-governamental (ONG) refere que aumentaram no país os casos de violência sexual contra mulheres, raparigas e crianças durante a quadra festiva, em que, de 20 de dezembro do ano passado a 04 de janeiro foram registados 216 casos de violação sexual, contra 91 casos registados em igual período de 2024.

No documento, consultado hoje pela Lusa, a ROSC refere ainda que das 216 pessoas do sexo feminino que sofreram a violência, 54 são crianças com menos de 14 anos.

Sublinha que o "salto alarmante" destes casos no país representa um aumento em mais de 137% na violência sexual, onde uma em cada quatro vítimas é uma criança.

Acrescenta que a província de Nampula, no norte do país, lidera o número de ocorrências neste período, com 42 casos, seguido da Cidade de Maputo, capital moçambicana, com 40 ocorrências.

Os dias festivos foram, para a ROSC, particularmente críticos, com 17 casos de crimes sexuais e 10 óbitos, registados no dia 25 de dezembro, e 11 casos de violação sexual e 15 mortes associadas a trauma, no primeiro dia deste ano.