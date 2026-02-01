ONG venezuelana anuncia libertação de ativista detido há mais de quatro anos

"Já em liberdade junto à sua mãe e ao irmão José Rafael, que também foi preso político na Venezuela", indicou a ONG numa publicação na rede social X, em que divulgou uma fotografia do ativista com a família numa igreja.

O presidente do Foro Penal, Alfredo Romero, afirmou que Tarazona foi libertado "há apenas alguns minutos".

O vice-presidente da ONG, Gonzalo Himiob, referiu igualmente na rede social X que, juntamente com Tarazona, foram libertados outros presos políticos detidos em El Helicoide, sede do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin), acrescentando que "em breve" haverá mais informações.

Tarazona foi detido em 02 de julho de 2021, após se ter dirigido à sede do Ministério Público em Coro, capital do estado de Falcón, para denunciar assédio e perseguição por parte de forças de segurança, segundo a ONG.

O ativista destacou-se como uma das principais vozes na denúncia de confrontos entre a Força Armada Nacional Bolivariana e dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) numa zona fronteiriça entre a Venezuela e a Colômbia, perante a ausência de dados oficiais.

O Foro Penal confirmou até ao momento a libertação de 310 presos políticos desde 08 de Janeiro, no âmbito do anúncio de libertações feito pelo Governo venezuelano.