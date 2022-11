ONU alerta para "carnificina climática" se o financiamento para a adaptação não aumentar

Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), divulgado esta quinta-feira, conclui que oO relatório constata que os países estão a aumentar a implementação de planos de adaptação climáticos, estratégias, leis e políticas. No entanto, o esforço não está a acompanhar o mesmo ritmo dos riscos climáticos.De acordo com o relatório, o financiamento internacional atual para os países em desenvolvimento está entre cinco a dez vezes abaixo do necessário.

O relatório avança que as necessidades anuais estimadas para a adaptação rondam os 160 e 340 mil milhões de dólares até 2030 e os 315 e 565 mil milhões até 2050.

As pessoas e as comunidades mais vulneráveis estão a pagar o preço [desse subfinanciamento] e isso é inaceitável”, disse Guterres, que alertou para uma “carnificina climática”.”, apelou.

“Duros golpes para as próximas gerações”

As nações mais ricas forneceram 29 mil milhões de dólares para a adaptação climática em 2020 – um aumento de apenas quatro por cento em relação a 2019. Os países desenvolvidos prometeram na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), no ano passado, aumentar esse valor para 40 mil milhões de dólares até 2025.Andersen deu o exemplo das inundações catastróficas e dos incêndios cada vez mais assoladores que temos vindo a observar em várias partes do mundo e sublinha que “estes são os tipos de impactos climáticos que estamos a sofrer a apenas 1,1°C acima das temperaturas pré-industriais”. Andersen alerta que o mundo está a caminhar para temperaturas muito mais altas, podendo aumentar 2,8°C no final do século se se mantiverem as políticas atuais., alerta a diretora do PNUMA.António Guterres sublinhou que “também devemos reconhecer que, em muitos lugares, é tarde demais para adaptação” e sugere que a COP27, que tem início este domingo, “deve fornecer um roteiro claro e com um prazo determinado para fechar a lacuna financeira para lidar com perdas e danos”. “Este será um teste decisivo para o sucesso da COP27”, rematou.